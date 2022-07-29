Haberler Yaşam Haberleri Açık lise sınavlarında sona gelindi! 3.dönem AÖL sınavları ne zaman bitecek; 2022 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.7.2022 08:01 Son Güncelleme: 29.7.2022 08:06

Açık lise sınavlarında sona gelindi! 3.dönem AÖL sınavları ne zaman bitecek; 2022 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

20-29 Temmuz 2022 tarihleri aralığında online olarak yapılan Açık lise sınavlarında sona gelindi. 29 Temmuz saat 23:59’a kadar yapılacak olan çevrimiçi sınavların ardından AÖL sonuçları açıklanacak. Çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler halinde düzenlenen sınavda her dersin testi için adaylara 25 dakika süre tanınıyor. Peki; 2022 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınavlarında sona gelinmiş olup 3.dönem AÖL sınavları bitiyor…

Açık lise sınavlarında sona gelindi! 3.dönem AÖL sınavları ne zaman bitecek; 2022 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavları bugün sona eriyor. İlk iki dönemin sınavlarının tamamlanmasının ardından 3.dönem Açık Öğretim Lisesi online sınavlarında da sona gelindi. Şimdi ise pek çok adayın gündeminde AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi yer alırken internet üzerinden AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; Açık lise sınav sonuçları/AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'te!

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sınav dönemleri baz alındığında, AÖL sonuçlarının birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenecekler. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

DEĞERLENDİRME

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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Açık lise sınavlarında sona gelindi! 3.dönem AÖL sınavları ne zaman bitecek; 2022 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
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