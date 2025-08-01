AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2025 || Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri ve taban puanları

2025-2026 eğitim öğretim dönemi yaklaşırken, üniversite tercih sürecine hazırlanan adaylar açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarına da ilgi gösteriyor. Örgün eğitim dışında esnek öğrenim imkânı sunan Anadolu Üniversitesi AÖF, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ve İstanbul Üniversitesi AUZEF gibi fakülteler, her yıl binlerce öğrencinin tercihi oluyor. Özellikle YÖK Atlas üzerinden erişilebilen 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarının taban puanları ile başarı sıralamaları, tercih sürecinde adaylara yol gösteriyor. İşte, 2025 yılı açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarına dair güncel puanlar ve sıralama bilgileri...
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF 2 YILLIK BÖLÜMLER
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yaşlı Bakımı
Web Tasarımı ve Kodlama
4 YILLIK BÖLÜMLER
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Felsefe
Görsel İletişim Tasarımı
Havacılık Yönetimi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İktisat
İktisat (İngilizce)
İşletme
İşletme (İngilizce)
Maliye
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetim Bilişim Sistemler
AÖF 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF 4 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ATA AÖF 2 YILLIK BÖLÜMLER
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
E-Ticaret ve Pazarlama
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler (İlahiyat)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmet
Spor Yönetimi
Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Web Tasarımı ve Kodlama
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler
4 YILLIK BÖLÜMLER
Çocuk Gelişimi Lisans
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Grafik Sanatlar
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık Lisans
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi Lisans
Sosyal Hizmet Lisans
Sosyoloji
Tarih
Tekstil ve Moda Tasarımı
ATA AÖF 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ATA AÖF 4 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AUZEF 2 YILLIK BÖLÜMLER
Bilgisayar Programcılığı
E-Ticaret ve Pazarlama
Grafik Tasarım
İlahiyat
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişim
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
Yaşlı Bakım
Web Tasarım ve Kodlama
4 YILLIK BÖLÜMLER
Coğrafya
Fesefe
İktisat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme
Rekreasyon
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Uluslararası Girişimcilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetim Bilim Sistemleri
AUZEF 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AUEZF 4 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ