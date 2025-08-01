AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2025 || Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri ve taban puanları

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF 2 YILLIK BÖLÜMLER

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yaşlı Bakımı

Web Tasarımı ve Kodlama

4 YILLIK BÖLÜMLER

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Felsefe

Görsel İletişim Tasarımı

Havacılık Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İktisat

İktisat (İngilizce)

İşletme

İşletme (İngilizce)

Maliye

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yönetim Bilişim Sistemler

AÖF 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF 4 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ