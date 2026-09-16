Acil kapama butonu olmalı

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Giriş Tarihi: 16.09.2026

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Yapay zekâ şirketi Anthropic, yapay zekâ sistemlerinin giderek daha fazla insan müdahalesi olmadan yazılım geliştirme ve araştırma süreçlerini yürütebildiğini, bu eğilimin devam etmesi halinde kendi kendini geliştirebilen sistemlere dönüşebileceğini bildirdi. Şirketin kurucu ortağı Jack Clark, yapay zekânın insan müdahalesi olmadan kendini geliştirebileceği konusunda uyardı. Clark ayrıca "Yapay zekâyı 'acil durdurma düğmesinin' zorunlu olması gerekebilir" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#YAPAY ZEKÂ

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