Acılı anne Zehra Tok: Oğlum yarış yapan iki sürücü kurbanı

'KAZA DEĞİL CİNAYET'

Anneanne Derya Rayhan Koç, "O gece yaşanan olaylara kaza demiyorum, cinayet diyorum. Benim çocuğum daha yeni 19 yaşına girmiş. O gece yarışarak, makas atarak buraya kadar gelerek önce altı tane araca çarpılıyor ve sonrasında kendileri birbiriyle çarpışıyor. Sonra da benim çocuğum motoruyla altına alıp metrelerce sürükleyerek refüj demirlerini aşarak ağaçların arasına parçalıyor. Biz buna kaza demiyoruz, bu bir cinayet. Ve bu kazaya karışan tam odak noktasında olan R.A. hala dışarıda. Neden dışarıda? Çocuğunun katili dışarıda. Ben adalet istiyorum. Ben çocuğum için adalet istiyorum. Buradan valimize, savcımıza, emniyet müdürümüze sesleniyorum, tekrar yargılama yapılsın. Ben 19 yaşındaki çocuğumu toprağa verdim" ifadelerini kullandı.

'BİZDE MOTOSİKLET KULLANIYORUZ'

Her gün bir motosikletli kardeşlerinin hayatını kaybettiğini söyleyen Hayat Motorcuya Güzel platformu adına konuşan İsmail Biçer, "Gerçek anlamda bilinçlenmemize ihtiyacımız var ve artık şöyle bir gerçeği kabullenmeleri lazım, tabii ki de bizim de var olduğumuzu, bizim de gerçekten haklarımızın olduğunu bilmeleri ve görmeleri, öğrenmeleri lazım. Türkiye'mizde motosiklet kullanıcıları için tabii yol yapamıyorlar ama bir şeridimizin olması gerektiği artık gerekiyor. Bizim orada var olduğumuzu, bizim orada olabileceğimizi bilsinler. Ona göre hareket etsinler. Şimdi biz kaybettiğimiz kardeşimizi geri getiremeyiz. Bu bir araç sürücüsü için de geçerli olabilir. Yani benim yaptığım hatadan dolayı yine birini de kaybedebiliriz ama birilerinin canına mal olursa bu olaylar gerçekten bunların önlemleri alınmalı. Adalet sisteminin ya da işte yargı sisteminin veya da işte bunların cezalarının biraz daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Cezayı yükseltmekten ziyade bilinçlendirmeyi, cezaları biraz daha yükseltmeyi hiç düşündük mü? Binlerce arkadaşımızı kaybettik. Ben bir kardeşimizi daha kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.