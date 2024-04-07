Acılı anne Zehra Tok: Oğlum yarış yapan iki sürücü kurbanı

14 Aralık günü saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı Asayiş kavşağı istikametinde Yusuf Şahin Yüksel kontrolünde bulunan otomobil, kendisiyle aynı istikamette önünde seyreden Osman Alp Kavak (19) kontrolündeki motosiklete çarptı.
Otomobil çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek trafikte seyreden 6 araca çarparak durabildi. Feci kazada motosiklet sürücüsü Osman Alp Kavak kaza yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün 3 adet hız ihlali, abart egzoz olmak üzere toplam 6 adet ceza kaydının olduğu belirlendi.
'YARIŞ YAPIYORLARDI'
Kazanın ardından gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan Yusuf Şahin Yüksel, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza dosyasını inceleyen aile ve avukatı kazanın otomobil sürücülerinin yarış yaparken meydana geldiğini iddia etti. Acılı aile ve avukatı, tutuklu Yusuf Şahin Yüksel arkadaşı ve diğer otomobil sürücüsü R.A'nın da dosyada sanık olarak yargılanmasını istedi. Asıl suçlunun dosyada tanık olduğuna dikkat çeken acılı aile, kazanın yaşandığı noktaya gelerek yaşananlara dikkat çekti. Ellerinde "Adalet istiyoruz" dövizler taşıyan anne ve yakınları diğer sürücünün de tutuklanmasını istedi. Aileye kentte yaşayan motosiklet sürücüleri de motosikletleri ile olay yerinden dikkat çekerek destek verdi.
'TRAFİK TERÖRÜNE DİKKAT ÇEKTİ'
Aile avukatı Fevzi Yarbaş, anne Zehra Tok ve anneanne Derya Reyhan Koç ve kurye motosikletçiler trafik terörüne dikkat çekmek amacıyla kazanın olduğu yerde basın açıklaması yaptı. Polisin güvenlik önlemleri aldığı açıklamada ailenin avukatı Fevzi Erbaş, "Bu tür kazalarda etkin ve özenli soruşturma yapılmasına dikkat çekmek için burada bulunuyoruz. Yarış halindeki iki aracın birbirlerine çarpışması ve daha şu anda Yusuf Şahin Yüksel yönetimindeki aracın dengesini kaybederek ön tarafta motosikletiyle giden küçük yavrumuz Osman Alp Kavak'a arkadan çarparak önüne katıp sürüklüyor. Sonrasında ise yolun ortasındaki bariyerleri de yıkarak ağaçlarla beraber yolun karşı tarafına gidecek kadar aşırı hızlı ve yarışmalar sonucunda bu elim kazaya sebebiyet vermişlerdir. Antalya'da gençler arasında araç yarışı gibi kötü alışkanlık vardır bu kötü alışkanlığın, bir sonucudur. Bu kötü alışkanlık içerisinde gençler arasında önlemesini de dikkat çekmek istiyoruz. Burada asıl vahim olan motosiklet sürücülerinin haklarının gözetilmemesidir. Kazaya asıl sebebiyet veren R.A.'nın tahkikat kapsamında pozisyonu irdelenmemiştir. Nitekim de takipsizlik kararı verilmiştir. Biz adli mercilerden bunun yeniden ele alınarak etkin bir şekilde, özenli bir şekilde araştırılmasını istiyoruz" dedi.
"ADALET İSTİYORUM"
Anne Zehra Tok, "Ben de adalet istiyorum. 19 yaşındaki çocuğumu tek öldürmediler, bir tek o değil bu kadar kişiyi toprağa verdiler. Benim olduğum toprağın altında, ben her gün ölüyorum ama o her gün rahat gezebiliyor. Dışarıda olan kişinin de tutuklanmasını istiyorum. O gece otomobil sürücüleri yarışarak, makas atarak önce altı tane araca çarpılıyor ve sonrasında kendileri birbiriyle çarpışıyor" diye söyledi.
'KAZA DEĞİL CİNAYET'
Anneanne Derya Rayhan Koç, "O gece yaşanan olaylara kaza demiyorum, cinayet diyorum. Benim çocuğum daha yeni 19 yaşına girmiş. O gece yarışarak, makas atarak buraya kadar gelerek önce altı tane araca çarpılıyor ve sonrasında kendileri birbiriyle çarpışıyor. Sonra da benim çocuğum motoruyla altına alıp metrelerce sürükleyerek refüj demirlerini aşarak ağaçların arasına parçalıyor. Biz buna kaza demiyoruz, bu bir cinayet. Ve bu kazaya karışan tam odak noktasında olan R.A. hala dışarıda. Neden dışarıda? Çocuğunun katili dışarıda. Ben adalet istiyorum. Ben çocuğum için adalet istiyorum. Buradan valimize, savcımıza, emniyet müdürümüze sesleniyorum, tekrar yargılama yapılsın. Ben 19 yaşındaki çocuğumu toprağa verdim" ifadelerini kullandı.
'BİZDE MOTOSİKLET KULLANIYORUZ'
Her gün bir motosikletli kardeşlerinin hayatını kaybettiğini söyleyen Hayat Motorcuya Güzel platformu adına konuşan İsmail Biçer, "Gerçek anlamda bilinçlenmemize ihtiyacımız var ve artık şöyle bir gerçeği kabullenmeleri lazım, tabii ki de bizim de var olduğumuzu, bizim de gerçekten haklarımızın olduğunu bilmeleri ve görmeleri, öğrenmeleri lazım. Türkiye'mizde motosiklet kullanıcıları için tabii yol yapamıyorlar ama bir şeridimizin olması gerektiği artık gerekiyor. Bizim orada var olduğumuzu, bizim orada olabileceğimizi bilsinler. Ona göre hareket etsinler. Şimdi biz kaybettiğimiz kardeşimizi geri getiremeyiz. Bu bir araç sürücüsü için de geçerli olabilir. Yani benim yaptığım hatadan dolayı yine birini de kaybedebiliriz ama birilerinin canına mal olursa bu olaylar gerçekten bunların önlemleri alınmalı. Adalet sisteminin ya da işte yargı sisteminin veya da işte bunların cezalarının biraz daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Cezayı yükseltmekten ziyade bilinçlendirmeyi, cezaları biraz daha yükseltmeyi hiç düşündük mü? Binlerce arkadaşımızı kaybettik. Ben bir kardeşimizi daha kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.