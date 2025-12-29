Acılı annenin paylaşımı yürekleri dağladı

Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda eşi ve 2 kızı hayatını kaybedip kendisi yaralanan Çiğdem Kaya'nın ölen kızı ile ilgili doğum günü paylaşımı yürekleri yaktı. Canik ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda 27 Nisan 2025 gecesi oto yıkama bölümünde aracını yıkayan Adem Kaya (35), kızları Açelya Mina (7) ve Ayla (5), toprak kayması sonucu göçük altında kalarak hayatlarını kaybetmiş, anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtulmuştu. Söz konusu davanın ilk duruşması 4 Aralık'ta Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülmeye başlandı. Akaryakıt istasyonu sahibi ve müdürünün yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi.Kazada hayatını kaybeden Açelya Mina Kaya yaşasaydı 8. doğum gününü kutlayacaktı. Acılı anne Çiğdem Kaya'nın sosyal paylaşım sitesinden eşi ve kızlarının da başında bulunduğu geçen yıl kutladıkları doğum günü kutlamasından fotoğraf ve üzerinde, "27 Aralık Açelya Minam iyiki doğdun ilk göz ağrım. Bu sene üfleyemedin pastanı. Cennette komşu ol peygamber evlatlarına yavrum. Rahat uyu" ve kızının mezarının yer aldığı "Doyamadım kokuna" yazısını paylaşması yürekleri dağladı.