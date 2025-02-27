Acılı babanın sözleri yürek burktu! "Motosikleti bir hafta önce almıştık bu kaza değil cinayet..."

AYAKKABI VE ELBİSELERİNİ KİMSEYE VERMEDİAntalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Süleyman Cavlak'ın cenazesi babası Rıza Cavlak'a teslim edildi. Acılı baba cenazeni teslim alınışı sırasında oğlunun ayakkabı ve elbiselerini kimseye bırakmadı. Eline alarak araca kendisi koydu. Yaşananların kaza değil cinayet olduğunu belirten baba Rıza Cavlak, "Motosikleti bir hafta önce almıştık. Oğlumun ehliyeti vardı ve kurallara hafiyen uyardı. Kasksız kesinlikle motosiklete binmezdi. Sabah Organize Sanayi Bölgesindeki çalıştığı mobilya fabrikasına gidiyordu. Kaza yerinde görevliler kaskını başından zor çıkardılar.