Acılı babanın sözleri yürek burktu! "Motosikleti bir hafta önce almıştık bu kaza değil cinayet..."

Korkunç kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Süleyman Cavlak'ın kullandığı motosiklet, Karain Caddesi'nden 470 Sokak'a dönmeye çalışan S.T. idaresindeki halk otobüsüyle çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Süleyman Cavlak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otobüs sürücüsü, polis ekibince gözaltına alındı. Kaza anı, halk otobüsündeki araç kamerasınca kayda alındı. Acı haberi alan Süleyman Cavlak babası Rıza Cavlak yakınları ile birlikte olay yerine koştu. Oğlunu hayatını kaybettiğini öğrenince ailecek yıkıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerin ardından Cavlak'ın cansız bedenini otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AYAKKABI VE ELBİSELERİNİ KİMSEYE VERMEDİAntalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Süleyman Cavlak'ın cenazesi babası Rıza Cavlak'a teslim edildi. Acılı baba cenazeni teslim alınışı sırasında oğlunun ayakkabı ve elbiselerini kimseye bırakmadı. Eline alarak araca kendisi koydu. Yaşananların kaza değil cinayet olduğunu belirten baba Rıza Cavlak, "Motosikleti bir hafta önce almıştık. Oğlumun ehliyeti vardı ve kurallara hafiyen uyardı. Kasksız kesinlikle motosiklete binmezdi. Sabah Organize Sanayi Bölgesindeki çalıştığı mobilya fabrikasına gidiyordu. Kaza yerinde görevliler kaskını başından zor çıkardılar.
Yol oğlumun. Önüne otobüs kırılmış. Bu kaza değil cinayet. Allah hiçbir ana babaya evlat acısı vermesin.Hayat dolu bir çocuktu. Ben onsuz ne yaparım" diyerek gözyaşı döktü. Süleyman Cavlak'ın cenazesi Döşemealtı ilçesi Çığlık Mahalle Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.