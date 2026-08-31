Acılı babaya bir darbe daha

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki sanayi sitesinde 15 Mart'ta meydana gelen olayda, bir iş yerinde staj yapan 15 yaşındaki Muhammed Salih Gövdetaşan, iş yeri çalışanı Hasan Büyükaşcı'nın kamyonetle geri manevra yaptığı sırada araç ile kapı arasında sıkışarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan sürücü, 14 Mayıs'taki ilk duruşmada tahliye edildi. 22 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası, iyi hal indirimiyle 2 yıl 1 aya düşürüldü. Büyükaşcı'ya 760 gün karşılığı 76 bin lira para cezası verilirken, ödemenin 20 taksitte yapılmasına karar verildi.

Bu karara tepki gösteren acılı baba Savaş Gövdetaşan, oğlunun hakkını aramak için sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmaya başladı. Ancak bu paylaşımlardan sonra Hasan Büyükaşcı'nın başvurusu üzerine acılı baba, hakkında verilen uzaklaştırma kararıyla ikinci bir şok yaşadı. Büyükaşcı, baba tarafından tehdit ve hakarete uğradığını ve yargılamayı etkilemeye yönelik paylaşımlar yaptığını öne sürerek tedbir talebinde bulundu. Mahkeme, Gövdetaşan hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Oğlunun hakkını savunmaya devam edeceğini belirten acılı baba, "Dışarda elini kolunu sallayarak geziyor. Bir de hakkımda uzaklaştırma kararı aldırmış. Mahkâm edilmesi gerekenler beni mahkûm ettirmekten çekinmemiş. Aslan gibi oğlum toprak altında yatarken buna sebep olanlarda yargı önünde cezalarını alsın istiyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör