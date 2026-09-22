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Giriş Tarihi: 22.09.2026 10:37 Son Güncelleme: 22.09.2026 10:38

AcnTürk Sigorta'ya yönelik soruşturma! 130 milyon TL'lik zimmet: 23 şüpheli gözaltına alındı

AcnTürk Sigorta A.Ş.'nin kuruluş aşamasında gerçek sermayesinin 14 milyon TL olmasına rağmen 94 milyon TL olarak gösterilerek Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yanıltılarak ruhsat alındığı, toplam 130 milyon TL'nin örgütlü şekilde zimmete geçirildiği belirlendi. İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Leyla Yıldız Leyla Yıldız
AcnTürk Sigorta’ya yönelik soruşturma! 130 milyon TL’lik zimmet: 23 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince AcnTürk Sigorta A.Ş.'ye yönelik şirketin kuruluş aşamasına ilişkin usulsüzlükler tespit edildi. Soruşturma kapsamında şirketin kuruluş aşamasında gerçek sermayesinin 14 milyon lira olmasına rağmen 94 milyon lira olarak gösterildiği, bu şekilde SEDDK'nin yanıltılarak ruhsat alındığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ayrıca toplam 130 milyon TL'nin örgütlü şekilde zimmete geçirildiği tespit edildi.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa olmak üzere toplam 15 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Başsavcılık, soruşturmanın büyük bir ivedilik ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

#İSTANBUL

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AcnTürk Sigorta'ya yönelik soruşturma! 130 milyon TL'lik zimmet: 23 şüpheli gözaltına alındı
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