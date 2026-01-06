Haberler Yaşam Haberleri Adalar açıklarında 'denize düştü' ihbarı: 8 gündür aranıyor!
Giriş Tarihi: 6.01.2026 12:28

Adalar açıklarında 'denize düştü' ihbarı: 8 gündür aranıyor!

Adalar açıklarında denize düşen kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kartal Sahili açıklarında devam eden çalışmalara AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de katılıyor.

DHA Yaşam
Akılalmaz olay 30 Aralık Salı günü Adalar açıklarında meydana geldi.İddiaya göre bir kişinin denize düşerek kaybolduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışmalarına başladı.

8 GÜNDÜR BİR İZ YOK

Arama çalışmaları 8'inci gününde de devam ediyor. Aramalara AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerle, itfaiye ekipleri katıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar denizde arama yaparken, AFAD ekipleri ise sahil boyunca devam eden arama çalışmalarına eşlik etti. Denize düşen kişiyi arama çalışmalarının süreceği öğrenildi.

