Adalar açıklarında ’denize düştü’ ihbarı: 8 gündür aranıyor!

8 GÜNDÜR BİR İZ YOK

Arama çalışmaları 8'inci gününde de devam ediyor. Aramalara AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerle, itfaiye ekipleri katıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar denizde arama yaparken, AFAD ekipleri ise sahil boyunca devam eden arama çalışmalarına eşlik etti. Denize düşen kişiyi arama çalışmalarının süreceği öğrenildi.