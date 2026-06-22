Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda 39 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adalar Belediyesi'ne yönelik sit alanlarındaki kaçak yapılara ve ruhsatsız işletmelere rüşvet karşılığında göz yumulduğu ihbarları gelmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye çalışanları hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından inceleme başlatıldı.

RÜŞVET KARŞILIĞI RUHSAT İDDİASI

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takip yapıldı. MASAK verileri, HTS ve baz kayıtları incelenirken, çok sayıda tanığın ifadesine başvuruldu. Yapılan çalışmalar sonucunda, Adalar'daki tarihi eser niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilen kapsamlı tadilat ve inşai faaliyetlere "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ayrıca ruhsata sahip olmayan işletmelere rüşvet karşılığında ruhsat verildiği veya bu işletmelere göz yumulduğu belirtildi.

Ruhsatsız işletmelere ve kaçak yapılara yüksek miktarlı cezalar kesildiği, ardından yapı sahipleri ve işletmecilerle görüşülerek ceza indirimi karşılığında rüşvet pazarlıkları yapıldığı iddia edildi. Rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüzlük yapılarak düşürüldüğü ve bu yöntemle maddi menfaat sağlandığı belirtildi. Dosyada ayrıca belediye yetkililerinin ruhsat almak isteyen vatandaşları kendileriyle bağlantılı mimarlara yönlendirerek mimarlar üzerinden rüşvet görüşmeleri yürütüldüğü ve sisteme dahil olanların işlemlerinin hızlandırılarak usulsüz ruhsat almalarının sağlandığı yönünde tespitlere yer verildi. Belediye yetkilileri ile iş sahiplerinin rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın elden belediye yetkililerine veya belediye yetkilileri ile irtibatlı şahıslara elden tesliminin sağlanarak 40 ayrı eylemde toplam 47 şüphelinin yer aldığı belirlendi.

Adalar Belediye Baskanı Ali Ercan Akpolat

39 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cuma günü sabah saatlerinde İstanbul merkezli 4 ilde toplam 90 adrese eş zamanlı operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın aralarında olduğu 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugun 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BELEDİYE BAŞKAN YRD. FIRAT DURAK

BELEDİYE BAŞKAN YRD. HÜSEYİN YILMAZ

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ MEHMET NURİ KAYA

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ YAVUZ ÇİFTCİOĞLU