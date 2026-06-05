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Giriş Tarihi: 5.06.2026 21:28

Adalar Belediyesi'ne yönelik idari ve mali inceleme başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik idari ve mali inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında 24 imar dosyası ve 6 ruhsat dosyası mercek altına alındı.

İHA
Adalar Belediyesi’ne yönelik idari ve mali inceleme başlatıldı
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Şube ekipleri, Adalar Belediyesi'nde inceleme süreci başlattı. Operasyonun odağında, belediye bünyesinde geçmiş dönemde gerçekleştirilen bazı imar işlemleri ve iş yeri açma ruhsatlarının olduğu öğrenildi.

24 İMAR DOSYASININ VE 6 ADET İŞYERİ AÇMA RUHSAT DOSYASI MERCEK ALTINA ALINDI

Mali Şube ekiplerinin belediye binasındaki inceleme ve evrak kayıt tarama çalışmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında belediyeye ait toplam 24 imar dosyasının ve 6 adet işyeri açma ruhsat dosyası detaylı bir şekilde mercek altına alındığı ve geçmişe dönük işlemler üzerinde uzman ekiplerce teknik incelemelerin yapıldığı kaydedildi.

Ekiplerin evrak tarama mesaisi devam ederken, incelemelerin sonucuna göre soruşturmanın seyrinin netleşeceği ifade edildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #İSTANBUL EMNİYETİ

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Adalar Belediyesi'ne yönelik idari ve mali inceleme başlatıldı
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