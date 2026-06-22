Adalar belediyesi’ne yönelik operasyonda yeni gelişme: Rüşvete ilişkin ses kayıtları dosyaya girdi

Adalar Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirlen operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Belediye yetkilileri ile iş sahiplerinin dosyaya yansıyan delillere göre rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın belediye yetkililerine veya belediye yetkilileriyle irtibatlı kişilere elden tesliminin sağlandığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, bu aşamada tespit edilen 40 eylemde 47 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği ifade edildi.

42 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul ve 3 ilde 90 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmanın devamında bir zanlı daha yakalanmıştı. Öte yandan, eski Adalar Meclis Üyesi olan müteahhit M.Ö'nün ikametinde yapılan aramada bulunan 258 bin dolar ve 13 bileziğe el konulmuştu.

RÜŞVET PAZARLIĞININ KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Akpolat ile Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın rüşvet pazarlıklarına dair ses kayıtlarının dosyaya girdiği öğrenildi. Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 39'u adliyeye sevk edildi.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz

Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak

Haber Girişi Hande Erdem - Editör