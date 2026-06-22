Haberler Yaşam Haberleri Adalar belediyesi'ne yönelik operasyonda yeni gelişme: Rüşvete ilişkin ses kayıtları dosyaya girdi
Giriş Tarihi: 22.06.2026 11:23

Adalar belediyesi'ne yönelik operasyonda yeni gelişme: Rüşvete ilişkin ses kayıtları dosyaya girdi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adalar Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz Cuma günü soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la ilgili birim amirleri ve personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri belirtilmişti.

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Adalar belediyesi’ne yönelik operasyonda yeni gelişme: Rüşvete ilişkin ses kayıtları dosyaya girdi
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Adalar Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirlen operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Belediye yetkilileri ile iş sahiplerinin dosyaya yansıyan delillere göre rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın belediye yetkililerine veya belediye yetkilileriyle irtibatlı kişilere elden tesliminin sağlandığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, bu aşamada tespit edilen 40 eylemde 47 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği ifade edildi.

42 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul ve 3 ilde 90 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmanın devamında bir zanlı daha yakalanmıştı. Öte yandan, eski Adalar Meclis Üyesi olan müteahhit M.Ö'nün ikametinde yapılan aramada bulunan 258 bin dolar ve 13 bileziğe el konulmuştu.

RÜŞVET PAZARLIĞININ KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Akpolat ile Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın rüşvet pazarlıklarına dair ses kayıtlarının dosyaya girdiği öğrenildi. Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 39'u adliyeye sevk edildi.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz

Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak

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Haber Girişi Hande Erdem - Editör
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Adalar belediyesi'ne yönelik operasyonda yeni gelişme: Rüşvete ilişkin ses kayıtları dosyaya girdi
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