Adalet arayan aileye ölüm tehdidi

İstanbul Ataköy'deki çalışma ofisinden çıkan Muhammed Mutluay (19), 30 Ekim 2024'te arkadaşları ile halı saha maçına Küçükçekmece'ye gidiyordu. Otomobil ile seyir halindeyken, çalıntı bir araçta bulunan maskeli şüpheliler, kaldırımdaki husumetlilerini görünce kurşun yağmuruna tuttu. Saldırının ortasında kalan Mutluay, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma neticesinde şüpheliler Çekdar Ilık, Eyüp Kaya, Yiğit Erdem Yağmur, Yasin Ünal hakkında toplam 20 yıldan 68 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ACILI BABA KONUŞTU

SABAH'a konuşan Muhammet Mutluay'ın babası Tanju Mutluay, oğlunun husumetli grupların arasında kaldığını ifade ederek "Husumetli iki uyuşturucu çetesi yeniden karşı karşıya gelmiş. Olay esnasında Muhammet'in bulunduğu araç ilerlediği için saldırganlar, asıl hedefteki kişilere ateş edemediler. Bu yüzden araçtan sarkarak oğlumun bulunduğu araca ateş ettiler. Saldırganlar, 'Havaya ateş ettik, korkutmak istedik' diyorlar ancak kamera görüntüleri baz alınarak hazırlanan raporda şüphelilerin öldürme kastıyla ateş edildiği tespit edildi. Buna rağmen savcılık iddianameyi olası kast üzerinden hazırladı. En acı olan ise bilirkişi raporunda Muhammet'in kaldırımdaki hedef gruptan biriymiş gibi gösterilmesi oldu. Oysa oğlum araç içerisinde vuruldu" diye konuştu.

"SİZİ DE LEŞ EDERİZ"

Olayın ardından tehdit edildiğini de söyleyen Tanju Mutluay, "Bir gün hem bana hem de eşime aynı mesaj geldi. Mesajda, 'Davadan vazgeçmezseniz sizi de leş ederiz' ifadeleri yer alıyordu" ifadelerini kullandı. Baba Mutluay, saldırının planlayıcısı olduğunu iddia ettiği ismin korunmaya çalışıldığını savundu.