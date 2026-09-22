Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Turgutlu’da yaralı öğrencileri ziyaret etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, ilçeye gelerek incelemelerde bulundu. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ı Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer karşıladı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı'nın da eşlik ettiği Tuncay, saldırının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı. Tuncay daha sonra Turgutlu Devlet Hastanesi'ne geçti. Burada tedavi gören yaralı öğrencileri ve ailelerini ziyaret eden Tuncay, hastanenin Başhekimi Op. Dr. Engin Pabuşcu'dan öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

"3 ÇOCUĞUMUZUN DURUMU AĞIR"

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tuncay, saldırıda 11 öğrencinin yaralandığını belirterek, "11 tane yaralı çocuğumuz var. 3 çocuğumuzun durumu ağır. İnşallah onlar da iyileşme sürecindeler" dedi. Tuncay, Cumhurbaşkanı'nın talimatı ve Adalet Bakanı'nın liderliğinde toplumda yara oluşturan konulara eğilmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Toplumda yara olmuş tüm konulara parmak basmaya çalışıyoruz, değinmeye, dokunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.