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Giriş Tarihi: 17.07.2026 15:41 Son Güncelleme: 17.07.2026 15:42

Adalet Bakanı Akın Gürlek talimat vermişti! 20 yıllık bakkal cinayeti çözüldü: 4 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla açılan faili meçhul dosyalarından olan bakkal Mehmet Ali Türkmen cinayeti 20 yıl sonra aydınlatıldı. Denizli'de 2006’da öldürülen Mehmet Ali Türkmen cinayeti şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
Adalet Bakanı Akın Gürlek talimat vermişti! 20 yıllık bakkal cinayeti çözüldü: 4 kişi gözaltında
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Olay 2006'da Merkezefendi ilçesi Lozan Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Türkmen'in, işlettiği bakkal dükkanında kanlar içinde cenazesi bulundu. O dönem yapılan soruşturmada sonuç çıkmadı ve dosya faili meçhul olarak kaldı.



BAKAN GÜRLEK TALİMAT VERDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla açılan faili meçhul dosyaların içinde Türkmen'in dosyası da vardı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektifleri; dosyayı tekrar açtı. Olay günü cinayet mahallindeki 5 kişinin kimliklerini tespit etti.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İsimlerin belirlenmesinin ardından İstanbul, Kocaeli ve Denizli'de eş zamanlı operasyon yapıldı. 2'si kadın 4 şüpheli bu kentlerde yakalandı. Bir şüphelinin ise Antalya'da cezaevinde olduğu tespit edildi. Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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#AKIN GÜRLEK

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