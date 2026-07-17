Adalet Bakanı Akın Gürlek talimat vermişti! 20 yıllık bakkal cinayeti çözüldü: 4 kişi gözaltında

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İsimlerin belirlenmesinin ardından İstanbul, Kocaeli ve Denizli'de eş zamanlı operasyon yapıldı. 2'si kadın 4 şüpheli bu kentlerde yakalandı. Bir şüphelinin ise Antalya'da cezaevinde olduğu tespit edildi. Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!