Adalet Bakanı Akın Gürlek: “Terörsüz Türkiye’de ikinci aşamaya geçildi”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde artık ikinci aşamaya geçildiğine dikkat çekerek, "Bizim davamız gönül davası, kardeşlik davası. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' sürecinde de bunu her anlamda anlatmamız gerekiyor. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehit ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Örgütün tasfiyesi ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe girecek" dedi.

YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bakan Gürlek, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana'da; AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu ve toplantı gerçekleştirdi. 'Terörsüz Türkiye' sürecine dikkat çeken Gürlek, "Milli Güvenlik Kurulu tarafından, örgütün tamamen tasfiyesi ve silahlarını bırakmasından sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bunun vatandaşlarımıza anlatılması, sahada karşılık bulması anlamında bütün bakanlarımız ve teşkilat mensupları önem veriyor. Adana'da zaten yıllardan beri insanlarımız, farklı coğrafyalardan gelen insanlarımız kardeşçe, huzur içinde yaşıyor. Beraber düğünlere katılıyor, birbirlerinin cenazelerine gidiyor. Beraber halay çekiyorlar. Adana her anlamda huzurlu" diye konuştu.

'AĞRI DAĞI' YORUMU

'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Iğdır'da bir Caferi dedesiyle aralarında geçen diyaloğu da anlatan Bakan Gürlek, "Biliyorsunuz Ağrı Dağı hepinizin baktığı, gördüğü, aynı zamanda üç ilde görülen heybetli bir dağ. Aynı zamanda Ağrı Dağı mitolojide de kutsallık addedilen bir dağ. Dedi ki o Caferi dedesi; 'Şu gördüğümüz dağa, biz önceden sadece bakıyorduk. Etrafından gecenin belirli saatlerinde geçmekten korkuyorduk. Çünkü güvenlik gerekçesiyle akşamları gidemiyorduk ama şu an 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bu dağa hafta sonları ailemizle gidip piknik yapıyoruz' dedi. Gerçekten bu laf beni çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

YARGILAMALAR KISA SÜREDE SONUÇLANDIRILACAK

13''üncü Yargı Paketi ile ilgili konuşan Bakan Gürlek, "Biliyorsunuz 13. Yargı Paketi, inşallah Ekim ayında Meclis'e gelecek. Özellikle burada yargının hızlanması alanında bir kısım düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor, bir kısım düzenlemeler yaptık. Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin, öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak" şeklinde konuştu.

SOKAK ÇETELERİYLE MÜCADELEYE DEVAM

Sokak çeteleriyle mücadelenin de büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Gürlek, sözlerine şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın bu kapsamda özellikle bazı sokak çetelerinden dolayı huzur ve güven anlamında endişeleri vardı. Çok şükür şu an bu konuda büyük ölçüde sokak çeteleri sorunu ortadan kaldırıldı. Başsavcılıklarımıza sokak çeteleri, terör, uyuşturucu ve sanal bahisle mücadele konusunda bir genelge göndermiştik. Bütün başsavcılarımız bu anlamda özellikle bu genelgeye riayetinde operasyonlar yapıyor" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZI TEKRAR SEÇTİRECEĞİZ

2028 yılında yapılması planlanan; Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak Bakan Gürlek, şunları kaydetti: "2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor. Hep birlikte; el ele, kol kola, kardeşlik hukukuyla, kardeşlik riayetiyle sahada olarak vatandaşlarımıza anlatarak, inşallah 'Türkiye Yüzyılı'nı tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor."