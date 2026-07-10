Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Bakırköy Adliyesi’ne ziyaret! Suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldiği günden bu yana sürdürdüğü saha incelemelerine hız kesmeden devam ediyor. Yargı teşkilatının nabzını tutmak, adli süreçleri yerinde incelemek ve personelle bir araya gelmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerin son durağı, İstanbul'un en yoğun adliyelerinden biri olan Bakırköy Adliyesi oldu.

ÜST DÜZEY KATILIMLA KARŞILAMA TÖRENİ

Bakan Akın Gürlek'in Bakırköy Adliyesi'ne gerçekleştirdiği ziyarete, Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu da eşlik etti. Bakanlık heyetini adliye binası girişinde, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl sıcak bir törenle karşıladı.

Bakan Gürlek, karşılama merasiminin ardından Bakırköy Adliyesi bünyesinde görev yapan Cumhuriyet Başsavcı vekilleriyle tek tek tokalaşarak selamlaştı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE TAVİZ YOK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve başsavcı vekilleri ile birlikte toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda suç örgütleriyle mücadelede taviz verilmeyeceğinin altı çizilirken, operasyonların da kararlılıkla süreceği vurgulandı. Bakan Gürlek, narkotik, organize, göçmen kaçakçılığı ve ekonomik suçlar üzerinde yoğunlaşarak başsavcı vekilleri ile tek tek toplantı gerçekleştirdi.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN SUÇ ÖRGÜTLERİNE DARBE

Son dönemde kamuoyunda büyük yankı uyandıran organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar, toplantının ana gündem maddelerindendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ticari işletmeleri ve vatandaşları hedef alarak tehdit, yağma ve şantajla korku salmaya çalışan "Söylemez Kardeşler" suç örgütüne yönelik 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlar ve yine suç dünyasında nam salan "Çapkanlar" grubuna darbe indirildi. Ayrıca Başsavcılık tarafından yürütülen ve Türkiye genelinde ses getiren operasyonlarda, sadece son aşamada onlarca örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.