Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Küçükçekmece Adliyesi’ne ziyaret

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldiği günden bu yana sürdürdüğü saha incelemelerine hız kesmeden devam ediyor. Yargı teşkilatının nabzını tutmak, adli süreçleri yerinde incelemek ve personelle bir araya gelmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerin son durağı, Küçükçekmece Adliyesi oldu.

ÜST DÜZEY KATILIMLA KARŞILAMA TÖRENİ

Bakan Akın Gürlek'in Küçükçekmece Adliyesi'ne gerçekleştirdiği ziyarete, Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu da eşlik etti. Bakanlık heyetini adliye binası girişinde, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit ve Adalet Komisyonu Başkanı Ümit Kartlı sıcak bir törenle karşıladı. Bakan Gürlek, karşılama merasiminin ardından Küçükçekmece Adliyesi bünyesinde görev yapan Cumhuriyet Başsavcı vekilleriyle tek tek tokalaşarak selamlaştı.

BAŞSAVCI VEDAT YİĞİT'TEN BAKAN AKIN GÜRLEK'E HEDİYE TAKDİMİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit toplantı bitiminin ardından, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e 'Ayasofya'nın Gizemi' isimli tablo hediye etti. Komisyon Başkanı Ümit Kartlı ise İstanbul'u simgeleyen bir tablo hediye etti.