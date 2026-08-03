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Giriş Tarihi: 3.08.2026 15:24 Son Güncelleme: 3.08.2026 15:45

Adalet Bakanı Gürlek, Uğur Mumcu’nun ailesiyle görüşecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesinin randevu talebine olumlu yanıt verdi. Bakan Gürlek’in 6 Ağustos Perşembe günü Mumcu ailesiyle bir araya gelmesi bekleniyor.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Adalet Bakanı Gürlek, Uğur Mumcu’nun ailesiyle görüşecek
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Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'daki evinin önünde park halindeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye'nin en önemli siyasi suikastlarından biri olarak kabul edilen cinayet, aradan geçen yıllara rağmen kamuoyundaki önemini korumaya devam etti. Suikastın ardından Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yıllar içinde çok sayıda gözaltı ve yargılama gerçekleştirildi. Yaklaşık yedi yıl sonra açılan ve kamuoyunda "Umut Davası" olarak bilinen davada bazı sanıklar hakkında mahkumiyet kararları verildi. Ancak cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılıp aydınlatılmadığı ve azmettiricilerin kim olduğu yönündeki tartışmalar kamuoyunda uzun yıllardır devam ediyor.

6 AĞUSTOS GÖRÜŞÜLECEK

Uğur Mumcu'nun ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek için dosyanın akıbetine yönelik görüşme talebinde bulundu. Bakan Gürlek, gazeteci Mumcu'nun ailesinin randevu talebine olumlu yanıt verdi. Bakan Gürlek'in, 6 Ağustos Perşembe günü Mumcu ailesiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastı dosyasındaki son gelişmeler ile soruşturmaya ilişkin yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi öngörülüyor.

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#ANKARA #AKIN GÜRLEK

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Adalet Bakanı Gürlek, Uğur Mumcu’nun ailesiyle görüşecek
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