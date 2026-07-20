Adalet Bakanı Gürlek’in genelgesi sonrası Kırşehir’de peş peşe operasyonlar

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Kayseri ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Devlet memuru yapma vaadiyle haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edilirken, ceza infaz kurumunda bulunan 1 şüpheliyle birlikte toplam 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden M.Ç. hakkında adli kontrol kararı verilirken, M.E.P., M.P., E.C. ve S.U. tutuklandı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında 189 gram kokain ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin operasyonunda 40 litre kaçak etil alkol, 5 litre el yapımı rakı ve 3 litre el yapımı viski ele geçirilirken, Akpınar ilçesinde ise14 kök kenevir bulundu. KOM ekiplerince düzenlenen başka bir operasyonda ise 60 gram bonzai, 121 sentetik hap, 1 kuru sıkı tabanca ve 21 fişek ele geçirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda 61 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirildi. Mucur'da gerçekleştirilen çalışmalarda da 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 14 kartuş ele geçirildi. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde organize suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla 81 ile genelge gönderildiğini belirterek, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.