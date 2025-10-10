Adalet Bakanı Tunç’tan Kırıkkale’de birlik ve koordinasyon mesajı

Heyette Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk ve Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da yer aldı.

Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin ve Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Turan Zeki tarafından karşılanan Bakan Tunç ve beraberindeki heyet, yargı hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin bilgi aldı. Toplantıda Kırıkkale'deki adalet hizmetlerinin işleyişi, yargı mensuplarının çalışma koşulları ve vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik yapılabilecek iyileştirmeler değerlendirildi.

Bakan Tunç, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, adaletin güçlü şekilde tesis edilmesi için tüm Türkiye'de yargı altyapısının güçlendirilmeye devam ettiğini vurguladı. Tunç, "Vatandaşın adalete güveninin pekişmesi, hızlı ve etkin bir yargılama sisteminin varlığıyla mümkündür. Bu hedef doğrultusunda Kırıkkale dahil tüm illerimizde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ve Baro Başkanı Av. Turan Zeki, Bakan Tunç'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Kırıkkale'deki yargı camiasının birlik ve uyum içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.