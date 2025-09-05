Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Hakkari’yi ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yüksekova Selahattin Eyyubi havaalanına geldikten sonra Hakkari'ye helikopterle geçti.Hakkari Valilik önünde Hakkari Valisi Ali Çelik, vali yardımcıları, ilçe ve belde belediye başkanları tarafından karşılanan Bakan Tunç, Valilik şeref defterini imzalayarak makama geçti.

Hakkari de yapılacak Adalet Sarayı temel atma töreni ile başlayan Bakan Tunç, ardından AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretini gercekleştirdi. Gün içerisinde ayrıca kadınlarla ve gençlerle buluşacak olan Bakan Tunç, temaslarının ardından Hakkari'den ayrılacak.