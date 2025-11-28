Adalet Bakanı Yılmaz Tunç HSK Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Afyonkarahisar'da düzenlenen Hakimler ve Savcılar Kurulu Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. HSK üyeleri, HSK Teftiş Kurulu ve Genel Sekreterlik birimleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açılış konuşmasını yaptığı yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi. 2 gün sürecek toplantılarda 2025 yılı teftiş çalışmalarının ayrıntılı biçimde değerlendirileceğini belirten Tunç, yargı teşkilatının işleyişine ilişkin kapsamlı mesajlar verdi.

ASIL HEDEF DEVREDEN DOSYA BIRAKMAMAK

Bakan Tunç, 25 Kasım 2025 itibarıyla Teftiş Kurulunda derdest halde bulunan inceleme ve soruşturma evrakı sayısının 530 olduğunu belirterek, son iki yıllık verilerin olumlu bir düşüş eğilimine işaret ettiğini söyledi. 2024 yılında devreden dosya sayısının 919, 2025 yılında ise 895 olduğunu hatırlatan Tunç, "Düşüş devam ediyor ama bu yeterli değil. Asıl hedef, devreden dosya bırakmamak" dedi.

"TEFTİŞ ACİLDİR, BEKLEMEYE TAHAMMÜLÜ YOKTUR"

Konuşmasında teftiş süreçlerinin yargı sistemi açısından taşıdığı kritik öneme vurgu yapan Bakan Tunç, şu çağrıda bulundu: "Soruşturmayı açtığınız anda hemen inceleyip sonuçlandırmamız gerekiyor. Dosyanın beklememesi lazım. 2023 ve 2024'ten tek bir dosyanın bile askıda kalmamasını özellikle istirham ediyorum." Bakan Tunç, özellikle hâkim ve savcılarla ilgili dosyaların uzun süre askıda kalmasının, hem yargı mensuplarını hem de soruşturma süreçlerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu dosyaların gecikmesi, hem adaletin tecellisini hem de kurum içi güveni zedeler" değerlendirmesinde bulundu.

"YARGI DAHA HIZLI, DAHA ETKİN, DAHA GÜVENİLİR ÇALIŞACAK"

Bakan Tunç'un açıklamaları, Adalet Bakanlığının son dönemde yürüttüğü Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli, yargıda dijital dönüşüm ve iş yükü azaltma politikaları ile bir bütün olarak değerlendiriliyor. Toplantıda verilen mesaj, yargılamaların hızla sonuçlandırılması; teftiş ve disiplin soruşturmalarının gecikmeye mahal vermeden yürütülmesi yönünde güçlü bir irade ortaya koyuyor. Bakan Tunç'un bu vurgusu, 2026'ya girilirken yargı teşkilatında "hiç bekleyen dosya bırakmama" hedefinin kararlı biçimde sürdürüleceğinin sinyali olarak değerlendirildi.

621 HAKİM VE SAVCI ATANDI, YENİ İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ FAALİYETE GEÇTİ

Bakan Tunç, yayımlanan 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamesi ile 621 hakim ve savcının atamasının yapıldığını, müstemir yetki düzenlemelerinde 1840 değişiklik gerçekleştirildiğini açıkladı. Bölge adliye mahkemelerine 115 üye hakim atanırken, 17 yeni daire ile birlikte toplam 404 mahkemenin faaliyete geçtiğini belirtti. İdari yargıda 219 hakim atamasının tamamlandığını ifade eden Tunç, Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'ta idare ve vergi mahkemelerinin de faaliyete başladığını söyledi.

Tunç, yapılan düzenlemelerle hem adli hem idari yargıda işleyişin hızlandırıldığını vurgulayarak, "HSK'mız büyük bir hassasiyetle hareket etti, mazeret ve yetki kararnamelerini aynı gün sonuçlandırdı" dedi.

"HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU YARGI BAĞIMSIZLIĞININ TEMİNATIDIR"

Konuşmasında hukuk devleti vurgusu yapan Tunç, adaletin insan onurunun korunması ve temel hakların güvencesi olduğunu belirtti. HSK'nın bağımsız ve tarafsız yargının en önemli teminatı olduğunu ifade eden Tunç, "Yargı hizmetlerinden memnuniyetin artırılmasında HSK'nın atama, denetim ve teftiş kararlarının belirleyici önemi vardır" dedi. 2010 ve 2017 anayasa değişiklikleriyle HSK'nın yapısının demokratik katılımı esas alan bir modele dönüştüğünü hatırlatan Bakan Tunç, farklı kurumlardan seçilen 13 üyeli yapının "çoğulcu ve dengeli" bir sistem oluşturduğunu söyledi.

BAKAN TUNÇ'TAN TEFTİŞİN ÖNEMİ VE MÜFETTİŞLERE MESAJ

Teftişin yalnızca denetim olmadığını, yargının nabzını tutan hayati bir mekanizma olduğunu belirten Tunç "Teftiş güçlü ise adalet güçlüdür. Müfettiş, yargının gören gözü, duyan kulağı, nabzını tutan elidir. Bazen bir yanlış uygulamayı fark ederek yüzlerce davanın seyrini değiştirirsiniz" ifadelerini kullandı. Tunç, müfettişlerin sahadaki genç hakim-savcılara birer örnek olduğunu belirterek meslek ahlakının, nezaketin ve sorumluluk bilincinin onlardan öğrenildiğini söyledi. Ayrıca dijitalleşen yargı süreçlerine dikkat çekerek, UYAP, elektronik tebligat ve e-duruşma gibi sistemlerin teftiş süreçlerinin ayrılmaz parçası haline geldiğini ifade etti.

YARGI REFORMU DOĞRULTUSUNDA 264 YENİ HEDEF

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'nin son 23 yılda yargı alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini belirterek, fiziki altyapıdan insan kaynağına, teknolojik dönüşümden mevzuat reformlarına kadar çok yönlü çalışmaların sürdüğünü söyledi. 2025'te açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki 264 hedefin planlanandan önce hayata geçirilmesi için çalıştıklarını dile getiren Tunç, hukuk eğitiminin güçlendirilmesi, hakim-savcı yardımcılığı sisteminin geliştirilmesi ve insan kaynağının niteliğinin artırılmasının öncelik olduğunu ifade etti. Konuşmasını toplantının yargı teşkilatına önemli katkılar sunacağı temennisiyle tamamlayan Tunç, "Adaletin kapısı daima açık ve güven veren olmalıdır. Bu sorumluluğu vakar ve ferasetle taşıyan tüm yargı mensuplarımıza başarılar diliyorum" dedi.