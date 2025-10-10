Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: “Terörsüz Türkiye İdealine Her Zamankinden Daha Yakınız”

Kırıkkale'nin, Cumhuriyet döneminde atılan sanayi hamlelerinin öncüsü olduğunu belirten Tunç, "Bugün savunma sanayiinde Türkiye'nin gözbebeği olan Kırıkkale, üretimin, emeğin ve millî teknolojinin sembol şehirlerinden biridir. Üniversitemiz sayesinde şehrimiz, bilimin de öncü merkezlerinden biri haline gelmiştir" dedi.

"FİLİSTİN'DEKİ ATEŞKES, KALICI BARIŞIN BAŞLANGICI OLMALIDIR"

Konuşmasının bir bölümünde Filistin'de yaşanan insanlık dramına da değinen Tunç, İsrail'in iki yıldır sürdürdüğü saldırılarla 67 bin masum sivilin hayatını kaybettiğini vurguladı. "Adaletin dili olan uluslararası hukuk, Filistinli masumları koruyamadı. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı diplomatik mücadelesi sonucunda Gazze'de ateşkes sağlanmıştır" diyen Tunç, bu ateşkesin yalnızca bir nefes değil, kalıcı barışın başlangıcı olması gerektiğini belirtti. Bakan Tunç, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinde her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ADALET, TOPLUMUN KUTUP YILDIZIDIR"

Gençlere hitaben yaptığı konuşmada adalet kavramının önemini vurgulayan Bakan Tunç, "Adalet olmadan toplumlar güçlenemez. Adalet, ortak yaşamı huzurla inşa etmenin teminatıdır. Devletin asli görevi de adaleti sağlamaktır" dedi. Tunç, Hz. Mevlâna'nın "Adalet, her şeyi yerli yerine koymaktır" sözünü hatırlatarak, hukukun ve vicdanın rehberliğinde bir düzenin inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE YÜZYILI, MİLLETİMİZİN AZMİNİN ZAFERİDİR"

Konuşmasının son bölümünde "Terörsüz Türkiye" vizyonuna değinen Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, devletimizin kurumlarının koordinasyonu ve milletimizin kararlılığıyla terörsüz bir Türkiye'ye her zamankinden daha yakınız" dedi. Tunç, "Türkiye Yüzyılı; milletimizin yükselişinin, üretiminin ve biliminin yüzyılı olacaktır. Ülkemiz artık sadece beyin değil, hayal ve proje çeken bir cazibe merkezi haline gelmiştir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.