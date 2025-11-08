Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni nesil suçlara karşı keskin duruş: Yargı sessiz kalmayacak

Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapma" hedefi doğrultusunda 23 yılda önemli reformların hayata geçirildiğini belirterek, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 264 yeni faaliyet planlandığını duyurdu. Mevzuat modernizasyonu kapsamında 8, 9 ve 10. yargı paketlerinin yürürlüğe girdiği, 11 ve 12. paketlerin ise yolda olduğu belirtildi. Ayrıca 2002'de 78 olan adliye sayısının 391'e çıkarıldığı, 2026 yatırım programında 59 yeni adliye ve 27 ceza infaz kurumu planlandığı aktarıldı.

DİJİTAL AĞLARDA ÖRGÜTLENEN YENİ TEHDİT: GENÇLER HEDEFTE

Bakan Tunç, klasik mafya düzenlerinden farklılaşan yeni nesil suç yapılanmalarının dijital ağlar ve sosyal medya mecraları üzerinden örgütlendiğini vurguladı. Bu grupların temel hedefinin çocuklar ve gençler olduğunu belirten Tunç, "Uyuşturucu, şiddet ve yasa dışı kazanç kültürünü parlak bir yaşam imgesi gibi sunan bu yapılar, aslında milletimizin huzuruna, adaletin itibarına ve devletimizin bekasına yönelmiş birer tehdittir" dedi.

Yargının bu karanlık yapılanmalara karşı sessiz kalmayacağının altını çizen Bakan Tunç, hukukun bütün imkanlarıyla bu yapıların üzerine yürüyeceğini ve adaletin kudretini her alanda göstereceğini ifade etti.

DOLANDIRICILIK VE KAMU DÜZENİNİ BOZAN SUÇLARA GÜÇLÜ YANIT

Konuşmasında kamu düzenini ve milletin güvenliğini tehdit eden suçlara da değinen Bakan Tunç, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, ruhsatsız silah taşıma gibi fiillerin yanı sıra, bilişim sistemleri ve telefonlar üzerinden yapılan dolandırıcılık eylemlerindeki artışa dikkat çekti.

Özellikle yaşlı vatandaşları hedef alan dolandırıcılık fiillerini "yalnızca bir suç değil, alçaklık" olarak nitelendiren Bakan Tunç, bu tür eylemlere karşı devletin elinin tereddütsüz inmesi ve adaletin gecikmeden tecelli etmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Meclis gündeminde yer alan 11. Yargı Paketi'nin, dolandırıcılıkla mücadeleyi güçlendirecek çok önemli düzenlemeleri içerdiğini ve tavizsiz biçimde uygulanacağını sözlerine ekledi.

"YARGI, MİLLETİN YARGISIDIR, YIPRATMAYA İZİN VERMEYİZ"

Bakan Tunç, konuşmasının son bölümünde yargı kurumlarını hedef alan eleştirilere ve söylemlere de cevap verdi. Yargının bağımsızlığının, tarafsızlığının ve etkinliğinin hukukun olduğu kadar milletin geleceğinin de teminatı olduğunu belirtti.

"Kimi çevrelerin, kimi maksatlı odakların; bazı davalar üzerinden yargı mensuplarımızı hedef alan, kurumlarımızı yıpratmayı amaçlayan söylemleri, kendi önyargılarını açığa çıkarma konusunda turnusol görevi görmektedir" diyen Tunç, hiç kimsenin unutmaması gerekenin, yargının polemiklerin değil, milletin vicdanı olduğu gerçeği olduğunu söyledi. Bakan, Türk Yargısına yöneltilen her haksız ithamın, milletin iradesine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceğini vurguladı.

DOSYA SAYILARI AZALTILIYOR

İnsan kaynağı alanında hâkim ve savcı sayısının 9 bin 349'dan 25 bin 457'ye yükseldiği, mahkeme sayısının 3 bin 699'dan 8 bin 920'ye çıktığı ifade edildi. Uzlaştırma ve arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarıyla milyonlarca dosyada uzlaşma sağlandığı bildirildi. Toplantıda ayrıca dijital suçlar, dolandırıcılık, toplumsal huzuru tehdit eden yapıların yargı kararlılığıyla engelleneceği, yargıya yönelik itibarsızlaştırma girişimlerine karşı kararlı durulacağı vurgulandı.

424 KATILIMCI 2 GÜN SUNUMLARA KATILACAK

Ayrıca toplantıda Cumhuriyet başsavcıları ve komisyon başkanları ile birlikte Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) temsilcileri ve Bakanlık birimleri yargı teşkilatına ilişkin soru ve önerileri karşılıklı olarak değerlendirecek. Toplantıda HSK temsilcileri ile Bakanlık birimleri sunum yaparak teşkilata ilişkin beklenti ve önerilerini katılımcılara iletecek. HSK ve Bakanlık birimlerinin yapacağı sunumlarla merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı arasında sorun ve önerilerin tartışılmasını sağlayarak iletişim ve koordinasyonun artırılması hedefliyor. Toplantıya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcıları ve BAM Başkanları, Bölge İdare Mahkemesi (BİM) Başkanları, Cumhuriyet Başsavcıları, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanları başta olmak üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Bakanlık birimlerinden gelen toplam 424 kişi katılım gösterdi.