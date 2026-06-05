Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alacak

Adalet Bakanlığı, icra dairelerinde istihdam edilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alımı yapacağını duyurdu. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlanırken, başvuru şartları ve sınav takvimi de belli oldu.

BAŞVURULAR 22 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

İlana göre, alımlar Bakanlığın yetki verdiği Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca gerçekleştirilecek uygulamalı ve sözlü sınavlar sonucunda yapılacak. Adaylar başvurularını 7 Haziran'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek. Başvurular 22 Haziran günü saat 23.59'da sona erecek. Başvurularda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan alma şartı aranacak.

UYGULAMALI SINAVA 10 KATI ADAY ÇAĞRILACAK

KPSS-2024 puanları esas alınarak yapılacak sıralamada, her bir Adalet Komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday uygulamalı sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan tüm adaylar da sınava katılma hakkı elde edecek. Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sınav yerleri, 16-20 Temmuz tarihleri arasında ilgili komisyonların internet sitelerinde ilan edilecek.

BAŞARI LİSTESİ ORTALAMAYA GÖRE BELİRLENECEK

Merkezi sınav puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması esas alınarak nihai başarı listesi oluşturulacak. En yüksek puandan başlanarak hazırlanacak listeler Adalet Komisyonlarınca değerlendirilecek ve başarılı olan adaylar ilan edilen pozisyonlara atanacak.Böylece Adalet Bakanlığı, icra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 yeni sözleşmeli icra katibini göreve başlatmış olacak.