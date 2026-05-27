Adalet Bakanlığı bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yabancı yatırımcıların Türkiye'ye daha çok gelmesini sağlayacak tahkim mekanizmalarının güçlendirilmesi çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ihracat ve ithalat yapan sektörlerin ihtiyaç duyduğu uluslararası tahkim mekanizmalarının Türk hukuk sistemi içinde daha belirli ve uyumlu hale getirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, dış yatırımların önündeki engellerin kaldırılması ve Türkiye'ye gelen uluslararası yatırım hacminin artırılması amacıyla tahkim sistemine ilişkin hukuki düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını kaydetmişti.

TAHKİM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULDU

Bakan Gürlek'in ticari uyuşmazlıklar, sözleşme anlaşmazlıkları ve sigorta uyuşmazlıklarında sıklıkla tercih edilen tahkim sisteminin kapsamını genişletmeyi hedeflediklerini açıklamasının ardından Adalet Bakanlığınca önemli bir adım atıldı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde (YRS) yer alan "tahkim kurumunun etkinliğinin artırılması" hedefi ile İnsan Hakları Eylem Planı'nda (İHEP) yer alan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması hedefinin hayata geçmesine sağlayan karar ile Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu.

YRS VE İHEP HEDEFLERİ BİR BİR HAYATA GEÇİRİLİYOR

Çalışmalarda, bölgesel çatışmaların yaşandığı bir coğrafyada Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için güvenli bir liman niteliği taşıdığı, ülkenin yatırım merkezi olma konumunun güçlendirilmesi bakımından tahkim kurumunun geliştirilmesi hedeflendi. Türkiye'nin tahkim alanında lider bir konuma gelmesi hedefi doğrultusunda, tahkim kurumuna ülke genelinde standart getirilmesi, kurumsal tahkim faaliyetlerinin takip edilmesi, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor.