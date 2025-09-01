ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 | Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan personeller için 2025 yılı promosyon süreci yakından takip ediliyor. Çalışanların ekonomik olarak rahatlamasına katkı sunacak promosyon ödemeleri için gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Vatandaşlar ise, "Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri belli oldu mu, hangi tarihte hesaplara yatacak?" sorularına yanıt arıyor.
Adalet Bakanlığı personeli, önceki promosyon ihalesinde dikkat çeken bir ödeme almıştı. 19 Ağustos 2022'de yapılan ihale sürecinde en yüksek teklif 20.100 TL ile Vakıfbank'tan geldi.
Diğer bankalar ihaleden çekilirken, 22 Ağustos'ta düzenlenen nihai oturumda Vakıfbank, peşin ödeme koşuluyla teklifini 25.000 TL'ye yükseltti ve ihale bu rakam üzerinden sonuçlandı.
Böylece 3 yıllık promosyon bedeli olan 25.000 TL, 1 Eylül – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında tüm personele tek seferde ve kesintisiz olarak ödendi.
Adalet Bakanlığı çalışanlarına verilecek promosyon teklifleri bankaların ihale tekliflerini iletmesiyle birlikte gerçekleşti.
İhaleyi kazanacak banka, tekliflerin açılmasının ardından açık artırma ve pazarlık yöntemiyle belirlenecekti fakat ihale yeterli teklif verilmemesi sebebiyle ertelendi.
6 bankanın katıldığı ihale tekliflerinin yetersiz bulunması nedeniyle yeni bir ihale tarihi belirlenecek ve teklifler yeniden değerlendirilecek.
Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, detayların netleşmesiyle duyuruların paylaşılması bekleniyor.
Maaş promosyonu ile ilgili tüm gelişmeler Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek.
Promosyonların 01-25 Eylül 2025 tarihleri arasında tek seferde ve kesintisiz olarak personelin hesabına yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin kesin duyuru henüz paylaşılmadı.