ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 | Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

2022 YILINDA 25 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİ YAPILMIŞTI!

Adalet Bakanlığı personeli, önceki promosyon ihalesinde dikkat çeken bir ödeme almıştı. 19 Ağustos 2022'de yapılan ihale sürecinde en yüksek teklif 20.100 TL ile Vakıfbank'tan geldi.

Diğer bankalar ihaleden çekilirken, 22 Ağustos'ta düzenlenen nihai oturumda Vakıfbank, peşin ödeme koşuluyla teklifini 25.000 TL'ye yükseltti ve ihale bu rakam üzerinden sonuçlandı.

Böylece 3 yıllık promosyon bedeli olan 25.000 TL, 1 Eylül – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında tüm personele tek seferde ve kesintisiz olarak ödendi.