ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ: Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personeli, maaş promosyonu ödemelerine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. 18 Ağustos'ta bankaların tekliflerini ilettiği ihale, tekliflerin yetersiz bulunması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bu durum, çalışanlarda promosyon miktarının ne kadar olacağı sorusunu gündeme getirdi. Peki, Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması açıklandı mı, ödemeler ne kadar olacak?
Adalet Bakanlığı çalışanlarına yapılacak promosyon ödemelerine ilişkin süreç devam ediyor. 18 Ağustos'ta düzenlenen ihalede bankalar tekliflerini iletti. En yüksek teklif 90 bin lira ile VakıfBank'tan geldi, ancak yeterli bulunmadığı için ihale ileri bir tarihe ertelendi. Yeni ihale takvimi ise henüz duyurulmadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı son açıklamada promosyon görüşmelerinin halen sürdüğünü ifade etti.
Sendika promosyon ödemelerine ilişkin beklentilerini iletirken çalışan başına tek seferde ve peşin olmak üzere en az 150 bin lira ödeme talep edildi. Sözleşme süresinin 3 yılı aşmaması, yıllık enflasyon farkına göre güncelleme yapılması, bankacılık işlemlerinin ücretsiz devam etmesi, bakanlık personeline düşük faizli kredi seçenekleri de dikkat çeken talepler arasında yer aldı.
Adalet Bakanlığı promosyon ödemelerinin en düşük 100 bin liraya ulaşması bekleniyor. Üç yıl önce promosyon ödemeleri 25 bin lira olarak hesaplara aktarılırken Eylül ayı içerisinde ödemeler tamamlanmıştı. Bu yılda görüşmelerin en geç Eylül ayında tamamlanması ve Ekim ayına kadar hesaplara geçmiş olması bekleniyor. Çalışanlar, bankaların milyonlarca liralık işlem hacminden elde ettiği dev kazançların promosyon anlaşmalarına da yansımasını talep ediyor.