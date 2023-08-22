Haberler Yaşam Haberleri Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre zabıt katibi olabilmek için yazılı sınavda bilgisayarla üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime yazmak gerekir?
Giriş Tarihi: 22.8.2023 21:24 Son Güncelleme: 22.8.2023 21:24

Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre zabıt katibi olabilmek için yazılı sınavda bilgisayarla üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime yazmak gerekir?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 22 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre zabıt katibi olabilmek için yazılı sınavda bilgisayarla üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime yazmak gerekir? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre zabıt katibi olabilmek için yazılı sınavda bilgisayarla üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime yazmak gerekir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 22 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre zabıt katibi olabilmek için yazılı sınavda bilgisayarla üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime yazmak gerekir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (22 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre zabıt katibi olabilmek için yazılı sınavda bilgisayarla üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime yazmak gerekir?



A- 45
B- 90 (CEVAP)
C- 180
D- 360


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Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre zabıt katibi olabilmek için yazılı sınavda bilgisayarla üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime yazmak gerekir?
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