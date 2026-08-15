Adalet Bakanlığından mağdurlar için kritik adımlar: Psikososyal destek ve özel görüşme odaları…

Adalet Bakanlığı, adalet sisteminde mağdurların korunması ve kırılgan grupların desteklenmesine yönelik uygulamaların sürdürüldüğünü açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, adli süreçlerde mağdur, çocuk ve engelli bireylerin haklarına erişimini kolaylaştıran çalışmaların kapsamı anlatıldı.

MAĞDURLARA PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLANIYOR

Adalet sisteminde mağdurları koruyan ve kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaların hayata geçirildiği belirtilirken, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla adli süreçler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri sunulduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra mağdurlara yönelik psikososyal destek hizmetlerinin de sağlandığı kaydedildi.

İFADELER ÖZEL OLARAK TASARLANAN ODALARDA ALINIYOR

Adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde alınmasına yönelik uygulamaya da dikkat çekildi. Özel olarak tasarlanan bu ortamlarda gerçekleştirilen görüşmelerle, adli süreçlerin mağdurlar ve diğer hassas gruplar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve ikincil örselenmenin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇOCUK DOSTU ADLİ SÜREÇ

Bakanlık açıklamasında çocuklara yönelik adli süreçlere ilişkin uygulamalara da yer verildi. Çocuğun üstün yararının gözetildiği belirtilirken, çocukların adli süreçlerinin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülmesinin sağlandığı ifade edildi.

UZMANLAŞMIŞ SORUŞTURMA BÜROLARI

Adalet Bakanlığı, Çocuk Suçları Soruşturma Büroları ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında uzmanlaşmanın ve etkinliğin artırıldığını bildirdi. Bu kapsamda koruyucu mekanizmaların da güçlendirildiği vurgulandı.

ENGELLİ BİREYLERİN ADALETE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRILIYOR

Açıklamada ayrıca işitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştırmaya yönelik dijital hizmetlerin hayata geçirildiği belirtildi. Bakanlık, bu çalışmalarla adalet hizmetlerinin mağdurlar ve özel ihtiyaçları bulunan bireyler açısından daha erişilebilir, güvenli ve destekleyici hale getirilmesine yönelik uygulamaların sürdürüldüğünü açıkladı.