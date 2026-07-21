Adalet Bakanlığı'ndan "Rojin Kabaiş" iddialarına yanıt: DNA analizleri yapılmıştır

Rojin Kabaiş dosyasının Avukatı Abdurrahman Karabulut, sosyal medya hesabından Rojin Kabaiş'e ait kıyafetler üzerinde bugüne kadar DNA incelemesi yapılmadığını iddia etmiş ve DNA incelemesi için resmi talepte bulunulduklarını açıklamıştı.
Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, "Adli Tıp Kurumu tarafından Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İKİ AYRI KURUMDA İNCELENDİ
Açıklamada, Rojin Kabaiş'in üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizlerinin yapıldığı belirtildi. Kıyafetlerin ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildiği ve gerçekleştirilen biyolojik incelemelerin ardından rapor düzenlendiği kaydedildi. Daha sonra Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderilen kıyafetlere ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırlandığı ifade edildi.
ÇOK SAYIDA LEKE VE SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİ ALINDI
Adli Tıp Kurumu tarafından iç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alındığı bildirildi.
Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan ve insan kanı araştırması, menstrüasyon kaynaklı kan incelemesi, otozomal STR DNA analizi ve Y-STR DNA analizlerinin gerçekleştirildiği aktarıldı.
"İDDİA AÇIKÇA GERÇEĞE AYKIRI"
Bakanlığın açıklamasında, "Rojin Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı" iddiasının açıkça gerçeğe aykırı olduğu vurgulandı. Kıyafetlerin hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde incelendiği, farklı bölgelerden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizlerinin yapıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca kamuoyuna, devam eden soruşturmaya ilişkin doğruluğu teyit edilmemiş ve dezenformasyon niteliğindeki içeriklere itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.