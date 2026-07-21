Adalet Bakanlığı'ndan "Rojin Kabaiş" iddialarına yanıt: DNA analizleri yapılmıştır

Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, "Adli Tıp Kurumu tarafından Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İKİ AYRI KURUMDA İNCELENDİ

Açıklamada, Rojin Kabaiş'in üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizlerinin yapıldığı belirtildi. Kıyafetlerin ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildiği ve gerçekleştirilen biyolojik incelemelerin ardından rapor düzenlendiği kaydedildi. Daha sonra Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderilen kıyafetlere ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırlandığı ifade edildi.