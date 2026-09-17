Adalete ’Rüşvet’ gölgesi düşüren çeteye neşter: 2’si avukat 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022-2024 yılları arasında megakentteki farklı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere çıkar karşılığında müdahale eden M.Ş. liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

M.Ş. liderliğinde kurulan şebekenin adalet mekanizmasına müdahale ederek haksız kazanç sağladığı iddiaları üzerine elde edilen delilleri değerlendiren Başsavcılık, ilk etapta aralarında 2 avukatın da bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınması, ikamet ile iş yerlerinde arama yapılarak suç eşyası ve delillerine el konulması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında şu aşamada 2'si avukat 5 şüphelinin gözaltına alındı, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.