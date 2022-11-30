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Giriş Tarihi: 30.11.2022 10:21 Son Güncelleme: 30.11.2022 10:21

Adana Bungalov Evleri Fiyatları - Adana Kiralık Bungalov Evleri Nerede, Nasıl Gidilir, Konaklama Ne Kadar?

Adana bungalov evleri, aileniz veya arkadaşlarınızla keyifli bir zaman geçirebileceğiniz bir mekandır. Adana Bungalov evleri birbirinden farklı ve güzel konseptlerle hizmet vermektedir. Adana Bungalov evleri denize sıfır veya doğayla iç içe huzur veren bir ortam sağlamaktadır. Bol bol oksijen almak isteyenler için ideal bir yerdir. Adana Bungalov evleri fiyatları – Adana kiralık Bungalov evleri nerede, nasıl gidilir, konaklama ne kadar? Sorularının cevaplarını sizler için araştırdık…

Adana Bungalov Evleri Fiyatları - Adana Kiralık Bungalov Evleri Nerede, Nasıl Gidilir, Konaklama Ne Kadar?

Adana Bungalov evleri fiyatları, Adana kamp alanları açısından zengindir. Fakat dağ evleri ve bungalov evler açısından biraz zayıf kalmaktadır. Bungalov evler genellikle ahşaptan yapılmaktadır. Betonarmeden sıkılmış kişiler bungalov evleri tercih etmektedir. Adana Bungalov evleri denize gitmek isteyenler veya doğayla bir arada olmak isteyenler için seçenek sunmuştur. Adana Bungalov evleri kişilerin ferah bir ortamda dinlenmesi için güzel imkanlar sunmaktadır. Adana kiralık Bungalov evleri nerede, nasıl gidilir, konaklama ne kadar?, Adana Bungalov evleri fiyatları sorularının cevapları…

Adana Kiralık Bungalov Evleri Nerede?

  1. Medcezir Bungalov

Adana Yumurtalık'ta yer almaktadır. Adana şehir merkezine 85km uzaklıktadır. Denize sıfır bir alanda kurulu olup kendine ait plajı bulunmaktadır.

  1. Pendosis Bungalov

Adana Pozantı'da yer almaktadır. Adana şehir merkezine 1 saat uzaklıkta ve Pozantı ilçe sınırları içerisindedir. Eşşiz dağ manzarasına hakim, yemyeşil çam ağaçları, doğal kaynak suyu bulunmaktadır.

  1. Karataş Kumluk Tabiat Parkı Bungalov Evleri

Karataş Kumluk Tabiat Parkı içerisinde bulunmaktadır. Adana il merkezine 45 km uzaklıktadır. Orman içerisinde kurulmuş doğal bir ortam sağlanmıştır.

  1. Belemedik Tabiat Parkı Bungalov Evleri

Belemedik Tabiatı içerisinde yer almaktadır. Adana merkeze 117 km uzaklıktadır. Orman içerisinde kurulmuş olup birçok imkanlar bulunmaktadır.

Nasıl Gidilir?

Adana Bungalov evlerine şahsi aracıyla gelecekler şehir merkezi üzerinden rahatlıkla gidebilirler. Toplu taşıma kullanmak isteyenler şehir merkezi ve tüm ilçeleri birbirine bağlayan servisler kullanılmaktadır. Toplu taşımayı kullanmak istemeyen kişiler araç kiralayabilirler.

Konaklama Ne Kadar?

Adana Bungalov konaklama 2022 ücreti verilen hizmete göre değişmektedir. Ortalama olarak tek kişi hafta içi 400TL, hafta sonu 500TL'den başlamaktadır.

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Adana Bungalov Evleri Fiyatları - Adana Kiralık Bungalov Evleri Nerede, Nasıl Gidilir, Konaklama Ne Kadar?
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