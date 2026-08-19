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Giriş Tarihi: 19.08.2026

Adana burması tescille taçlandı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana burması tescille taçlandı
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Adana'nın simge takıları arasında yer alan ve yüzyıllardır kentle özdeşleşen 'Adana burması', coğrafi işaret tescili aldı. Kentin önemli kültürel değerlerinden biri olan burma bileziğin tescillenmesi, hem kuyumculuk sektörünce hem de vatandaşlarca memnuniyet oluşturdu. Tarihi geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan Adana burmasının, MÖ 4'üncü yüzyılda paranın olmadığı Helenistik dönemde ticarette değiştokuş yöntemiyle değerlendirildiği belirtiliyor.

Eski modellerde bulunan yılan başlarının yerini günümüzde kilit sistemi alırken, Adana burması kuyumcularda '7 telli', '12 telli', 'elmas kırığı' ve 'badem baş' gibi farklı modellerle satışa sunuluyor. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Yüzyıllar önceye dayanan bir modeli bugün belgeledik. Artık Adana burması tescillendi ve satılırken Adana burması adıyla satılacak. Artık resmi kimlikli bir ürün olduğu için satış talebi de artacaktır. Bu tescilin satışlara da yansımasını bekliyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ADANA

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Adana burması tescille taçlandı
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