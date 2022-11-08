Haberler Yaşam Haberleri Adana Demirspor Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Adana Nazilli maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 8.11.2022 14:26

Adana Demirspor Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Adana Nazilli maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları devam ediyor. Yeni konular Adana Demirspor ve Nazilli Belediyespor olacak. İki takımın taraftarları araştırmalara başladı. Adana Nazilli maçı canlı izle ekranı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. ZTK şampiyonluğu mücadelesi veren takımlar maç takvimi ile kontrol ediliyor. Peki, Adana Demirspor Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Adana Demirspor Nazilli maçı canlı yayın kanalı…

Adana Demirspor Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Adana Nazilli maçı canlı izle!

Adana Demirspor Nazilli Belediyespor maçı için heyecan dorukta. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu için mücadele eden takımlar karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Yeni haftanın yeni konukları Adana ve Nazilli takımları hazırlıklarını tamamladı. Adana Demirspor Nazilli Belediyespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. İşte, Adana Nazilli maçı canlı izle!

ADANA DEMİRSPOR NAZİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Adana Demirspor Nazilli Belediyespor maçı 8 Kasım 2022 (bugün) saat 19.00'da oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR NAZİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı ZTK karşılaşması A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

ADANA NAZİLLİ MAÇI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

ZTK MAÇ TAKVİMİ 8 KASIM 2022

13.00 Kasımpaşa – 1461 Trabzon

14.00 Yeni Malatyaspor – Uşak spor

14.00 Erzurumspor – Esenler Erokspor

15.00 Corendon Alanyaspor – Sakaryaspor

17.00 MKE Ankaragücü – Amed Sportif Faaliyetler

19.00 Adana Demirspor – Nazilli Belediyespor

21.00 Galatasaray – Yeşilyurt Ofspor

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Adana Demirspor Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Adana Nazilli maçı canlı izle!
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