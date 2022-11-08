Adana Demirspor Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Adana Nazilli maçı canlı izle!

Adana Demirspor Nazilli Belediyespor maçı için heyecan dorukta. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu için mücadele eden takımlar karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Yeni haftanın yeni konukları Adana ve Nazilli takımları hazırlıklarını tamamladı. Adana Demirspor Nazilli Belediyespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. İşte, Adana Nazilli maçı canlı izle!
ADANA DEMİRSPOR NAZİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Adana Demirspor Nazilli Belediyespor maçı 8 Kasım 2022 (bugün) saat 19.00'da oynanacak.
ADANA DEMİRSPOR NAZİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanlı ZTK karşılaşması A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
ZTK MAÇ TAKVİMİ 8 KASIM 2022
13.00 Kasımpaşa – 1461 Trabzon
14.00 Yeni Malatyaspor – Uşak spor
14.00 Erzurumspor – Esenler Erokspor
15.00 Corendon Alanyaspor – Sakaryaspor
17.00 MKE Ankaragücü – Amed Sportif Faaliyetler
19.00 Adana Demirspor – Nazilli Belediyespor
21.00 Galatasaray – Yeşilyurt Ofspor