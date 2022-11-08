Adana Demirspor Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Adana Nazilli maçı canlı izle!

Adana Demirspor Nazilli Belediyespor maçı için heyecan dorukta. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu için mücadele eden takımlar karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Yeni haftanın yeni konukları Adana ve Nazilli takımları hazırlıklarını tamamladı. Adana Demirspor Nazilli Belediyespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. İşte, Adana Nazilli maçı canlı izle!