Adana ihracatı 7 ayda 2 milyar dolara yaklaştı

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Başkan Kıvanç, Adana'nın Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artışla 275 milyon 258 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini, Ocak-Temmuz döneminde ise ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 artarak 1 milyar 964 milyon 110 bin dolara ulaştığını söyledi.

İSPANYA ZİRVEDE

Temmuz ayında Adana'dan en fazla ihracatın 24 milyon 400 bin dolar ile Irak'a gerçekleştirildiğini belirten Başkan Kıvanç, "Irak'ı 19 milyon 200 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri ve 16 milyon 200 bin dolar ile Almanya takip etti. Farklı pazarlarda elde edilen bu ihracat performansı, Adana'nın ihracatta pazar çeşitliliğini güçlendirmeye devam ettiğini göstermektedir. Ocak-Temmuz döneminde Adana'nın öne çıkan ihracat pazarları arasında 148 milyon 700 bin dolar ile İspanya, 128 milyon 100 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri ve 125 milyon 500 bin dolar ile Irak yer aldı." ifadelerini kullandı.

KİMYA SEKTÖRÜ LİDERLİĞİNİ KORUDU

Sektörel bazda kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün Temmuz ayında da ilk sırada yer aldığını belirten Başkan Kıvanç, şunları söyledi:

"Temmuz ayında kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz 83 milyon 700 bin dolar ihracatla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 47 milyon 600 bin dolar ile tekstil ve hammaddeleri, 28 milyon 100 bin dolar ile otomotiv endüstrisi takip etti. Ocak-Temmuz döneminde ise kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz 511 milyon 100 bin dolar ihracat gerçekleştirerek liderliğini sürdürdü. Tekstil ve hammaddeleri sektörümüz 316 milyon dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz ise 219 milyon 400 bin dolar ihracata ulaştı. Üretim, istihdam ve ihracata katkı sunan tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum."