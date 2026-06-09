Adana merkezli 23 ilde operasyon: Yasa dışı bahise dev darbe!

ÇOK SAYIDA MAL VARLIĞINA TEDBİR KARARI UYGULANDI

Yakalanan şüphelilerin; bilişim sistemleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin panel yönetimini yaptıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait 1 paravan şirket, 23 konut, 29 araç, 13 arsa, 4 bin 742 banka hesabı ve 6 kripto varlık hesabına tedbir kararı uygulandı.