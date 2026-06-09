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Giriş Tarihi: 9.06.2026 11:27 Son Güncelleme: 9.06.2026 11:28

Adana merkezli 23 ilde operasyon: Yasa dışı bahise dev darbe!

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik Adana merkezli 23 ilde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 47 şüpheli yakalandı.

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Adana merkezli 23 ilde operasyon: Yasa dışı bahise dev darbe!
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Adana, İstanbul, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Burdur, Sakarya, Kilis ve Mersin'de yasa dışı bahis suçuna yönelik Adana merkezli 23 ilde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 47 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA MAL VARLIĞINA TEDBİR KARARI UYGULANDI

Yakalanan şüphelilerin; bilişim sistemleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin panel yönetimini yaptıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait 1 paravan şirket, 23 konut, 29 araç, 13 arsa, 4 bin 742 banka hesabı ve 6 kripto varlık hesabına tedbir kararı uygulandı.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Güvenlik güçlerimizle birlikte vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADANA

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Adana merkezli 23 ilde operasyon: Yasa dışı bahise dev darbe!
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