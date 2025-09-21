Adana merkezli 5 ilde sahte içki operasyonu! Ülke genelinde içki kaçakçılığı yapan örgüt çökertildi

Türkiye'deki tüm illere etil alkol, alkol kiti ve alkol aroması sevkiyatı yapan örgüt, Adana Merkezli 5 ilde yapılan operasyon çökertildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı, 7 kişi de adli kontrolle serbest kaldı.

SIRF PARA KAZANMAK İÇİN

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine 'Alkollü İçki Kaçakçılığı' yapan zehir tacirlerinin peşine düştü. KOM ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takiple ülke geneline etil alkol, alkol kiti ve alkol aroması sevkiyatı yapan örgüt üyelerini tek tek tespit etti.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla KOM ekipleri, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te eşzamanlı operasyon düzenledi. Polis olayla ilgili 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 16 ton 615 litre kaçak etil alkol, 10 bin adet kaçak alkol kiti, 326 litre alkol aroma verici gliserin, 116 şişe alkol araması, 47 şişe kaçak alkollü içki, bir adet ruhsatsız tabanca ve beş adet ruhsatsız alt tüfeği ele geçirildi.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ OLDU

Yakalanarak emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri alındı. Zanlılar sorguların ardından Adana Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 7 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.