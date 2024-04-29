Adana-Mersin otobanında ’gasp çetesi’ iddialarına polisten operasyon

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Mersin'de sürücüler, geceleri yolda karşılarına çıkan insanlardan şikayetçi. Seyir halindeki araçlarına yumurta atılan sürücülerin, aracı durdurunca silme bahanesiyle gelen şahıslarca gasp edildiği' şeklindeki paylaşımlar üzerine çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, paylaşılan fotoğraf ve videolardaki camlı üst geçidin otoban üzeri Adana girişi olduğu, 'Cono' olarak tabir edilen şahısların Tarsus-Adana arası otoban üzerine çıkarak eylemi gerçekleştirdikleri belirlenirken, şahısların Akgedik Mahallesi olarak bilinen Tarsus Jandarma bölgesinde ikamet ettiği, ayrıca il genelinde son bir yıldır bu konuyla ilgili herhangi bir müracaatın olmadığını belirledi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mersin-Adana arasındaki 80 kilometrelik otobanda sık sık dron destekli asayiş uygulama ve denetlemeleri yapıldığı denetimlerin 24 saat esasına göre devam ettiği belirtildi.