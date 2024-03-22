Adana Sokak Yemekleri ve Tatlıları - Adana Sokak Lezzetleri Nelerdir?

Değişik damak tadına sahip insanları bile hayran bırakan Adana'da, denenmesi gereken yemekler bulunur. Şehir, Adana kebabı, ciğer kebabı, şırdan ve analı kızlı gibi tüm Türkiye'de yapılan tarifleri ile ünlüdür. Turistik bir yer olmasından dolayı ziyaretçileri memnun edecek sokak lezzetlerine ulaşmak mümkündür. Kültürüne yakından tanıklık etmek isteyenler için Adana sokak yemekleri ve tatlıları ile sokak lezzetleri nelerdir ilgi çekici noktalardır.

Adana Sokak Yemekleri ve Tatlıları Nelerdir?

Güneydoğu ile Akdeniz'in kesişim noktasında bulunan Adana, tarihi ve kültürü ile bölgenin en dikkat çeken şehirlerinden biridir. Yüzyıllar boyunca farklı etnik kökenlere yuva olan toprakları oldukça bereketlidir. Sıcak iklimi sayesinde bir yıl içinde birden fazla mahsul almanın mümkün olduğu Adana'da, sebze ve meyve çeşitliliği oldukça fazladır. Hem bereketli topraklara sahip olması hem de farklı kültürleri barındırması nedeniyle çok yönlü bir mutfağı vardır. Yöresel sokak tatları çoğunlukta olsa da bazı dünya lezzetlerine ulaşmak da mümkündür. Tarihi ve doğal güzelliklerini görmek istedikleri için Adana'yı ziyaret edecekler, sokak lezzetlerini de deneyimlemeyi düşünüyor olabilirler. Ancak konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmayanlar ve hangi yemekten başlayacağını bilmeyenlerin şu listeyi incelemesi faydalı olabilir.

-Kuzu ciğer

-Adana Kebabı

-Izgara et

-Şaşlık

-Mumbar

-Şırdan

-Kokoreç

-Çiğ köfte

-Lahmacun

-Tantuni

-Midye dolma

-Adana böreği

-Tavuk pilav

-Kumpir

-Bici bici

-Muzlu ballı süt

-Taze meyve suyu

-Şalgam suyu

-Dondurma

Adana Ev Yemekleri Nelerdir?

Geçmişten günümüze kadar birçok medeniyetin hüküm sürdüğü Adana, onların bıraktığı kültürel miras sayesinde zengin bir mutfağa da sahiptir. Ünü ülke sınırlarını aşan Adana mutfağı, bol baharatlı, etli, salçalı ve yağlı yemekleri ile dikkat çeker. Lezzetli olmasının yanı sıra bir o kadar da doyurucu tatlara sahiptir. Türk mutfağına olan katkıları nedeniyle ayrı bir yeri olan Adana yöresine ait ev yemeklerinden bazıları ise şunlardır:

-Dul avrat çorbası

-Tirşik çorbası

-Analı-kızlı

-Yüksük çorbası

-Para para çorbası,

-Ispanak başı çorbası

-İçli köfte

-Patlıcan kebabı

-Adana kebabı

-Mumbar dolması

-Sarı burma

-Misis ayranı