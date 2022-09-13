Adana TOKİ başvuru şartları! 2022 Adana TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman? E Devlet başvuru ekranı

Adana TOKİ başvuru ekranı, bu bölgedeki proje kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Başvuru şartları, tarihleri, ev fiyatları gibi birçok konut bugün itibarıyla netlik kazanacak. Öte yandan "Adana TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman, başvuru şartları nelerdir?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Adana TOKİ başvuru şartları ve e-Devlet ekranı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını saat 14:00'da yapacak.
TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için özel kontenjanlar ayrıldı. Gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler bu projeden öncelikli olarak faydalanacak.
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TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı. 250 bin konutun yapılacağı ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak proje kiraları da düşürecek. Konut fiyatlarının da bu proje sonrası dengeleneceği belirtiliyor. Peki, vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesi için başvuru şartları neler?
Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için harekete geçen hükümet 3 önemli adımı da hayata geçirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün resmen duyuracağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yanı sıra, 50 bin ofisin konuta dönüşümü ve Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla yeni bir kampanya başlatılması için geri sayım bitti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak, vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz" dedi.
TÜM İLLERDE SOSYAL KONUT PROJESİ İLE UCUZ EV SATIŞI YAPILACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.
ARAZİLERİN VATANDAŞIN EV YAPMASI İÇİN SATIŞA SUNULMASI
Bakan Kurum, "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayarak, önümüzdeki döneme ilişkin bilgi verdi. Buna göre birinci adımda, sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak.
UCUZ EV İÇİN POZİTİF AYRIM YAPILACAK KATEGORİLER
Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak. Sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri de inşa edilecek.
Dev proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.
Son günlerde fahiş bir şekilde artan kira ve konut fiyatlarına karşı dar gelirliyi korumak için hareket geçen hükümet, dev sosyal konut projesinde aylık ödemelerin bütçeleri sarsmamasına dikkat ediyor.Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması planlanıyor. Buna göre İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800 TL, diğer illerde ise 4.200 TL olacak.