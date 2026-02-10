Adana Valisi Mustafa Yavuz: Yargı mensuplarımıza özverili çalışmalarında başarılar diliyorum

Adana Valisi Mustafa Yavuz, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ile Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Karakuş'u ziyaret etti. Ziyarette, adalet hizmetlerinin etkinliğine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında istişarede bulunuldu.

Vali Yavuz, "Toplumun adalet duygusunu güçlendiren, hukukun üstünlüğünü yaşatan yargı teşkilatımızın değerli mensuplarını dinlemek ve onlarla istişare etmek her zaman kıymetlidir. Toplumda güven ve huzurun tesisinde kritik rol oynayan yargı mensuplarımıza özverili çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Adana Valisi Yavuz ayrıca Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ile Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mehmet Yüksek'e de bir ziyaret gerçekleştirdi.