Adana ve Muğla’da orman yangını! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi.

3 HELİKOPTER İLE 3 UÇAK ÇALIŞMALARA KATILDI

Yangını kontrol altına almak için havadan 3 helikopter ile 3 uçak, karadan ise 20 ekibin müdahalesi sürüyor. Ekiplerin yoğun çalışması sürerken, alevlerin yayılmadan kontrol altına alınmasına çalışıldığı bildirildi.

MUĞLA ORMAN YANGINI

Yangın, Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Kabaağaç Mahallesi Dip mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yerleşim yerlerine yakın noktadaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla geniş alana yayılan alevler, ormanlık alana sıçradı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, 6 uçak, 7 helikopter, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 5 dozer ile havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YÖNELDİ

Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılan alevlerin, yerleşim yerine doğru ilerlemesi, bölgede tedirginliğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.