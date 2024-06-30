Adana Yumurtalık’ta feci kaza: Efe Yalman öldü! 3 kişi yaralandı...

Araçta yaralanan arkadaşları Fethi K. (17), Onur K. (17) ve Osman İ. (13), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yalman'ın cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı...