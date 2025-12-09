Adana'da 12 yaşındaki çocuğu darp etmişlerdi: O caniler gözaltına alındı! 'Bisiklet sürmeyin' uyarısı...

Akılalmaz olay, geçtiğimiz pazar günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78190 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki Ç.A.D., arkadaşıyla birlikte bisiklet sürerken bir şahsın saldırısına uğradı.
O ANLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Bu sırada küçük çocuğun arkadaşı kaçıp o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre sonra başka bir şahsın da geldiği olayı küçük çocuğun ailesine bildirmesi üzerine aile, darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu. Olayın ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Şüphelilerden A.T., ifadesinin ardından serbest kalırken C.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
