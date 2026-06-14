Adana’da 12’nci kattan düştü mucize eseri kurtuldu: Küçük Ecrin hayatını iyilik yapmaya adayacak!

'BENİ BABAMIN YAPTIĞI İYİLİKLER KURTARDI'

Tedavi gördüğü hastanede konuşan Ecrin Deniz Karaca, "Beni dualar ve babamın yaptığı iyilikler kurtardı. Hiçbir şey hatırlamıyorum, hastanede gözümü açıp kapattığımda, babamın iyilik yaptığı çocuklardan Melek'in bana sarıldığını gördüm. Beyaz ve karanlık bir yer gördüm. Karanlık yerden ailemin sesi geliyordu, beyaz yerden ise meleklerin sesi geliyordu. Ben de ailemin sesine doğru gittim, onları bırakmadım. Onlar beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ben gitseydim onlar çok üzülürdü" dedi.