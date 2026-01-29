Adana’da 15 yaşındaki çocuklar dehşet saçtı: Akran zorbalığı az kalsın öldürüyordu!





"BIÇAKLANDIM, DALGA GEÇTİLER"

Yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan E. Ö., "Eski kız arkadaşına yazdığım için 'Özür dile' dediler. Bende özür dilemedim ama bıçağı görünce dördünden de özür diledim. Sonrasında bana saldırdılar ve bıçakla önce göğsümden ardından da sağ ve sol bacağımdan bıçaklandım. Beni bıçakladıktan sonra arkamdan 'Bıçağı yedi, daha konuşamaz' diyerek dalga geçmişler. Kızla mesajlaştım ancak öncesinde 'Konuştuğun var mı, sorun olmasın' diye sordum. Kızda sorun olmayacağını söyledi ancak gidip bunu eski sevgilisine anlatmış. Beni buldular bıçakladılar. Olaydan önceki gece zaten U.Y. bana mesaj atmıştı. 3 kişi gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmış ancak asıl bıçağı kullanan halen firar" diye konuştu.