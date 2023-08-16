Haberler Yaşam Haberleri Adana’da 4.5’lik deprem korkuttu
Giriş Tarihi: 17.8.2023

Adana’da 4.5’lik deprem korkuttu

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da 4.5’lik deprem korkuttu
Adana'nın Aladağ ilçesinde dün saat 17.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Aladağ ilçesi olan sarsıntının 7.3 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Kent merkezinde de kuvvetli olarak hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, "Şu an olumsuz bir durum yok. Tüm muhtarlarımızla görüşmeye çalışıyorum. Şu ana kadar bize yansıyan herhangi olumsuz bir şey yok. Ekiplerimizin arazi taraması devam ediyor" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oğlunu, kızını, damadını ve gelinini belediyeye yerleştiren Aydın CHP İl Başkanı suçunu kabul etti
İki dev birleşti
CHP'li Sevigen 'İzmir' iddialarına çok sert çıktı: Gök kubbeyi başlarına yıkarız! "Kılıçdaroğlu hayal kurmasın"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ordu'da büyükbaş hayvanın saldırdığı kadın hayatını kaybetti
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Bakan Tekin duyurdu: Devamsızlığa af yok
Süresiz nafaka kalkacak mı? Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Kimseyi mağdur etmeyeceğiz
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’da 4.5’lik deprem korkuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA