Adana’da 4.5’lik deprem korkuttu

Adana'nın Aladağ ilçesinde dün saat 17.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Aladağ ilçesi olan sarsıntının 7.3 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Kent merkezinde de kuvvetli olarak hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, "Şu an olumsuz bir durum yok. Tüm muhtarlarımızla görüşmeye çalışıyorum. Şu ana kadar bize yansıyan herhangi olumsuz bir şey yok. Ekiplerimizin arazi taraması devam ediyor" dedi.