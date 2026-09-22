Adana’da 5 büyüklüğünde deprem paniğe neden oldu

Adana
'da saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 04.02'de merkez üssü ilimiz Saimbeyli ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında an itibarıyla, olumsuz herhangi bir durum bulunmamakta olup, 112 Acil Çağrı Merkezi
'ne ulaşan ihbar yoktur. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.